https://news.day.az/society/1377348.html Завершается следствие по уголовному делу в отношении генерала упраздненного МНБ Азербайджана
Завершается следствие по уголовному делу в отношении генерала упраздненного МНБ Азербайджана
Следствие по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) Азербайджана генерала Мовлана Шихалиева, проводимое в Следственном управлении Генеральной прокуратуры, подходит к концу.
Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры в ответ на запрос Trend, передает Day.Az .
В пресс-службе добавили, что общественность будет проинформирована об этом.
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