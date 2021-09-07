В Азербайджане в рамках конкурса приняты на работу более 1000 учителей

В рамках конкурса по приему учителей на работу в Азербайджане 1045 кандидатов заняли вакантные места.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования, соответствующая информация направлена на личные страницы кандидатов, принявших участие в выборе вакансий.

Кандидаты, занявшие вакансии, должны до 18:00 девятого сентября представить в местные управления образования необходимые документы (копии удостоверения личности, диплома об образовании и приложения к нему, подлинник трудовой книжки,если таковая есть).

Кандидаты, чьи документы будут утверждены соответствующими местными управлениями образования, будут приняты на работу на основе срочного договора. Кандидаты после представления документов должны проверить у себя на личной странице информацию о соответствующем подтверждении.