https://news.day.az/society/1377362.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 70 768 человек, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 44 691, вторую - 38841.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 7 307 149.
При этом первую дозу вакцины получили 4 391 664, вторую - 2 915 485 человек.
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