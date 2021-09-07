Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 70 768 человек, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 44 691, вторую - 38841.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 7 307 149.

При этом первую дозу вакцины получили 4 391 664, вторую - 2 915 485 человек.