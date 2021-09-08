Минздрав Азербайджана внедряет институт специалистов-экспертов
Министерство здравоохранения Азербайджана, основываясь на международном опыте, организует работу медицинских специалистов - экспертов, которые заменят главных специалистов, для применения инноваций в сфере медицины, анализа достижений медицинской науки, диагностики заболеваний и определения методов лечения. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство, передает Day.Az.
Как отметили в министерстве, основная цель замены существующего института главных специалистов специалистами - экспертами - более оперативное рассмотрение обращений, повышение прозрачности и эффективности, а также применение международных стандартов в этой области.
В обязанности специалистов - экспертов входит: разработка стратегий развития, направленных на совершенствование направлений медицины, участие в изучении и применении на практике медицинских инноваций, разработка методических указаний для процедуры кодирования и установления причины смерти в соответствующей области, оказание организационно - методической и консультационной поддержки медучреждениям.
Специалисты - эксперты будут назначаться министром здравоохранения сроком на три года.
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