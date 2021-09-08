Минздрав Азербайджана внедряет институт специалистов-экспертов

Министерство здравоохранения Азербайджана, основываясь на международном опыте, организует работу медицинских специалистов - экспертов, которые заменят главных специалистов, для применения инноваций в сфере медицины, анализа достижений медицинской науки, диагностики заболеваний и определения методов лечения. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство, передает Day.Az.

Как отметили в министерстве, основная цель замены существующего института главных специалистов специалистами - экспертами - более оперативное рассмотрение обращений, повышение прозрачности и эффективности, а также применение международных стандартов в этой области.

В обязанности специалистов - экспертов входит: разработка стратегий развития, направленных на совершенствование направлений медицины, участие в изучении и применении на практике медицинских инноваций, разработка методических указаний для процедуры кодирования и установления причины смерти в соответствующей области, оказание организационно - методической и консультационной поддержки медучреждениям.

Специалисты - эксперты будут назначаться министром здравоохранения сроком на три года.