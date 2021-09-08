Морское такси может стать альтернативным видом транспорта в Баку. Об этом сказал в среду Trend эксперт в сфере транспорта Эльмеддин Мурадлы, передает Day.Az.

По его словам, морское такси может сыграть важную роль в пассажироперевозках в столице, но необходимо изучить, насколько это будет рентабельно.

"Вопросы функционирования морского такси, строительства мостов в акватории Баку, использования катеров для пассажироперевозок обсуждаются давно. При этом не следует забывать о том, что Баку - это город ветров. Необходимо учитывать высоту волн во время сильных ветров, то есть все эти вопросы должны быть тщательно проанализированы. Нужно узнать и точку зрения специалистов Азербайджанского каспийского морского пароходства, других сфер. Если речь в целом идет о пассажироперевозках, то мы как транспортники поддерживаем предложение по внедрению морского такси. Это альтернативный вид транспорта, который используют во многих странах. Морское такси также является фактором, усиливающим туристический потенциал. Нужно проанализировать его рентабельность, уровень интереса к нему пассажиров, вопросы использования морского такси не только в Баку, но и в акватории Абшеронского полуострова, в северном и южном направлении", - сказал Мурадлы.

Эксперт также напомнил о продолжающемся понижении уровня Каспия.

"Сегодня этот вид транспорта может казаться актуальным. Но что произойдет, если уровень Каспия понизится еще больше? Тогда будут потеряны вложенные миллионы. Поэтому считаю, что вопрос использования морского такси должен быть всесторонне изучен", - сказал Мурадлы.