https://news.day.az/society/1377707.html В Азербайджане за сутки выявлено 2 557 случаев заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 2 557 случаев заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 2 557 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 3 592 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Отмечается, что 39 пациентов с коронавирусом скончались.
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