В Азербайджане за сутки выявлено 2 557 случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 2 557 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 3 592 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Отмечается, что 39 пациентов с коронавирусом скончались.