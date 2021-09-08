Обнародовано число вакцинированных от коронавируса в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 64 033 человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 26 550, вторую дозу получили 37483 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 7 371 182, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4 418 214, вторую дозу получили 2 952 968 человек.