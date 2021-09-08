В Азербайджане с сегодняшнего дня смогут вакцинироваться и эти лица - НОВОЕ РЕШЕНИЕ
С сегодняшнего дня в Азербайджане вакцину от коронавируса могут получить граждане, сдавшие пять месяцев назад положительный тест на COVID-19, сообщает Day.Az со ссылкой на совместное сообщение минздрава, Государственного агентства Азербайджана по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
Для этого нужно занять очередь на сайте randevu.its.gov.az.
Отметим, что сертификат иммунитета действителен в течение шести месяцев.
Сертификаты иммунитета и вакцинации размещаются в течение 24 часов в электронной системе.
Напомним, что в настоящее время в Азербайджане продолжается процесс вакцинации от коронавируса.
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