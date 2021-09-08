В Азербайджане с сегодняшнего дня смогут вакцинироваться и эти лица

С сегодняшнего дня в Азербайджане вакцину от коронавируса могут получить граждане, сдавшие пять месяцев назад положительный тест на COVID-19, сообщает Day.Az со ссылкой на совместное сообщение минздрава, Государственного агентства Азербайджана по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Для этого нужно занять очередь на сайте randevu.its.gov.az.

Отметим, что сертификат иммунитета действителен в течение шести месяцев.

Сертификаты иммунитета и вакцинации размещаются в течение 24 часов в электронной системе.

Напомним, что в настоящее время в Азербайджане продолжается процесс вакцинации от коронавируса.