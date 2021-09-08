В Азербайджане признаны 208 зарубежных дипломов из 281

В Азербайджане в августе из 281 обращения в связи признанием дипломов на 208 были даны положительные ответы и вручены соответствующие свидетельства, а на обращения 73 человек было отвечено отказом. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство по обеспечению качества в образовании, передает Day.Az .

Отмечается, что 94 обращения были из России, 72 - из Украины, 62 - из Турции, 18 - из Грузии, 8 - из Великобритании, 27 - из других стран.

Что касается специальностей, по которым было больше всего обращений, то 36 из них были по медицине, 30 - по юриспруденции, 25 - по экономике, 14 - по менеджменту, 13 - по управлению бизнесом.

Отметим, что обращения рассматривались в среднем 23 дня.

Для признания специальностей, полученных за рубежом, граждане могут обращаться на www.taninma.az.