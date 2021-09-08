Азербайджанский врач не исключил вероятность распространения в стране штамма "мю"

Штамм коронавируса "Мю" не такой контагиозный и смертельный, как "дельта".

Об этом в эфире передачи Gündəm ("Повестка дня") на телеканале ARB 24 заявил врач Вугар Джавадзаде, призвав людей не волноваться по этому поводу, передает Day.Az.

"Ни один врач не может просто посмотреть на пациента и сказать ему, каким именно вариантом ("мю" или другим) тот заражен. Определить это можно только молекулярно-генетическим методом. Но со временем по преобладанию каких-то симптомов мы можем это выявить. Например, при заражении "дельтой" больше жалуются на ангину, головную боль, заложенность носа. Да, эти симптомы встречаются и при классическом COVID-19. Но указанные признаки у зараженных "дельтой" преобладают чаще", - сказал медик.

В.Джавадзаде не исключил вероятность проникновения штамма "мю" на территорию нашей страны.

"Сказать, встречается ли у нас этот вариант, можно только на основе результатов лабораторных исследований. В настоящее время никаких заявлений по этому поводу не было. Предполагаю, что в случае распространения данного штамма вируса в соседних с нами странах возможна его диссеминация и у нас. Но впадать в панику не следует", - сказал врач.