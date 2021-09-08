https://news.day.az/society/1377766.html В ряде объектов общепита в Азербайджане выявлены нарушения карантинного режима
В ряде объектов общепита в Азербайджане выявлены нарушения карантинного режима
В рамках проверок Агентства продовольственной безопасности Азербайджана с целью контроля выполнения методических указаний по профилактике коронавируса, утвержденных Кабинетом министров, выявлены нарушения на шести объектах общепита.
Как сообщили Day.Az в агентстве, в рамках 694 мониторингов были проверены 412 объектов общепита.
Грубые нарушения правил карантинного режима были выявлены на объектах в Хатаинском, Наримановском, Ясамальском и Сабунчинском районах Баку.
В связи с данными фактами приняты меры в соответствии с Кодексом об административных проступках Азербайджана.
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