В Баку больные коронавирусом пробрались в метро

Сегодня в Баку были выявлены больные коронавирусом, которые пытались воспользоваться метрополитеном, а также находились в общественных местах.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, благодаря мерам, осуществляемым сотрудниками полиции, усилена профилактика в отношении лиц, не использующих медицинские маски, не соблюдающих установленные нормы и правила карантина, а также контроль над активными больными COVID-19.

Сотрудниками отдела полиции Бакинского метрополитена были установлены двое мужчин, которые пытались войти на станции Мемар Аджеми и Гянджлик, будучи зараженными коронавирусом.

Еще двое лиц, входящих в вышеуказанную категорию, были выявлены в общественных местах в Насиминском и Абшеронском районах.