В Евлахе перевернулся автомобиль, есть погибший и раненые

На территории Евлахского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло у села Салахлы.

Автомобиль "Мерседес", потеряв управление, опрокинулся. В результате аварии один человек погиб, еще двое получили тяжелые травмы. Погибшим является житель Евлахского района Эльчин Ахмедов. Он скончался в больнице, куда был госпитализирован.

По факту проводится расследование.