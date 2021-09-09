https://news.day.az/society/1377804.html В Евлахе перевернулся автомобиль, есть погибший и раненые
В Евлахе перевернулся автомобиль, есть погибший и раненые
На территории Евлахского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло у села Салахлы.
Автомобиль "Мерседес", потеряв управление, опрокинулся. В результате аварии один человек погиб, еще двое получили тяжелые травмы. Погибшим является житель Евлахского района Эльчин Ахмедов. Он скончался в больнице, куда был госпитализирован.
По факту проводится расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре