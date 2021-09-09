В Азербайджане ожидается повышение зарплат

В ближайшие три года повышение заработной платы в соответствии с производительностью труда будет одним из основных направлений политики по расходам государственного бюджета Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Минфина о макрофискальной базе на 2022-2025 годы, а также о предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2022 год.

Отмечено, что основные расходы госбюджета определены на основе национальных приоритетов расходов в соответствии со среднесрочным пакетом ресурсов. В 2022-2025 годах расходы государственного бюджета будут в основном сосредоточены на основных функциях государства, включая оборону и безопасность, социальное обеспечение, здравоохранение, образование и обслуживание государственного долга, а также на поддержке устойчивости экономического роста.

Отметим, расходы госбюджета на следующий год прогнозируются на уровне 28 млрд. 974 млн. манатов.