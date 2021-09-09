Заявление минэкологии Азербайджана в связи с питьевой водой

В Азербайджане нет серьезных проблем с питьевой водой, если не учитывать вопрос засоления Куры в Сальянском и Нефтчалинском районах. Об этом сказал в четверг Trend заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, передает Day.Az.

По его словам, проблемы, появившиеся в последнее время, в основном связаны с водой для орошения.

"Они обусловлены сокращением запасов и ростом потребности в воде. Планируемые и реализуемые проекты по внедрению водоэкономных технологий, работы по увеличению водных запасов, расширению использования подземных водных ресурсов, использованию переработанных сточных и производственных вод, опреснению морской воды нацелены на предотвращение дефицита воды, который может возникнуть в будущем", - сказал Керимов.

По словам замминистра, для реализации многих из указанных проектов уже предпринимаются конкретные шаги.