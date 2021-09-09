https://news.day.az/society/1378041.html Заслуженный артист Ягуб Зуруфчу помещен в реанимацию с коронавирусом
Заслуженный артист Ягуб Зуруфчу помещен в реанимацию с коронавирусом
Заслуженный артист Азербайджана Ягуб Зуруфчу заразился коронавирусом (COVID-19).
Об этом АПА сообщила супруга певца Айнур Зуруфчу, передает Day.Az.
Она сказала, что ее муж проходит курс лечения в отделении реанимации "Ени Клиника": "Врачи делают всё возможное, но его состояние плохое".
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