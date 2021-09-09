Заслуженный артист Ягуб Зуруфчу помещен в реанимацию с коронавирусом

Заслуженный артист Азербайджана Ягуб Зуруфчу заразился коронавирусом (COVID-19).

Об этом АПА сообщила супруга певца Айнур Зуруфчу, передает Day.Az.

Она сказала, что ее муж проходит курс лечения в отделении реанимации "Ени Клиника": "Врачи делают всё возможное, но его состояние плохое".