В Баку арестованы два брата за кражу металлоконструкций на десятки тысяч манатов
В Бинагадинском районе совершена кража с земельного участка жителя Баку.
Как сообщили Day.Az в МВД, неизвестные похитили металлические конструкции на сумму 30 тысяч манатов и скрылись с места происшествия.
Сразу после того, как потерпевший сообщил о случившемся в 5-й отдел управления полиции Бинагадинского района, начались поиски преступников. В результате операции были задержаны по подозрению в краже жители города Лянкяран Замин Фараджев и его брат Джабраил.
В своих показаниях они признались в совершенном преступлении.
Собранные в 5-м отделе полиции материалы отправлены для продолжения расследования в следственный отдел Бинагадинского районного управления полиции.
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