В Баку арестованы два брата за кражу металлоконструкций на десятки тысяч манатов

В Бинагадинском районе совершена кража с земельного участка жителя Баку.

Как сообщили Day.Az в МВД, неизвестные похитили металлические конструкции на сумму 30 тысяч манатов и скрылись с места происшествия.

Сразу после того, как потерпевший сообщил о случившемся в 5-й отдел управления полиции Бинагадинского района, начались поиски преступников. В результате операции были задержаны по подозрению в краже жители города Лянкяран Замин Фараджев и его брат Джабраил.

В своих показаниях они признались в совершенном преступлении.

Собранные в 5-м отделе полиции материалы отправлены для продолжения расследования в следственный отдел Бинагадинского районного управления полиции.