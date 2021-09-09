https://news.day.az/society/1378178.html «Международные отношения» и «Регионоведение» переведены в III группу специальностей - решение Кабмина
«Международные отношения» и «Регионоведение» переведены в III группу специальностей - решение Кабмина
Во II группе специальностей ликвидированы специальности "международные отношения" и "регионоведение".
Как сообщает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал постановление "О внесении изменений в "Правила приема студентов в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики".
Согласно постановлению, эти специальности переведены в III группу.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре