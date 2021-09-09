«Международные отношения» и «Регионоведение» переведены в III группу специальностей

Во II группе специальностей ликвидированы специальности "международные отношения" и "регионоведение".

Как сообщает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал постановление "О внесении изменений в "Правила приема студентов в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики".

Согласно постановлению, эти специальности переведены в III группу.