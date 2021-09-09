В TƏBİB внесли ясность в вопрос вакцинации заразившихся COVID-19 после 1-й дозы вакцины.

Как сообщила АПА представитель отдела по связям с общественностью TƏBİB Эльнара Бахыш, у человека, который заразился коронавирусом после получения 1-й дозы вакцины и попал на учет в портале, формируется сертификат иммунитета, передает Day.Az.



Она отметила, что через 6 месяцев после получения первой дозы срок действия сертификата иммунитета может быть продлен: "Но они не могут получить вторую дозу вакцины, так как прошло 56 дней с получения вакцины, введенной им до заболевания. Нужно получить сертификат о вакцинации через 6 месяцев и повторно получив 2 дозы или продлить срок действия сертификата об иммунитете, получив 1 дозу".