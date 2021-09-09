В Азербайджане выявлено еще 2 254 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 3 655 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

35 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 450 536 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 397 224 человек вылечились, 5 994 скончались, число активных больных - 49 318.

За последние сутки проведено 14 753 теста, за прошедшее время - 4 608 573 тестов на коронавирус.