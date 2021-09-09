https://news.day.az/society/1378181.html В Азербайджане выявлено еще 2 254 случая заражения коронавирусом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
В Азербайджане выявлено еще 2 254 случая заражения коронавирусом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
В Азербайджане выявлено еще 2 254 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 3 655 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
35 пациентов с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 450 536 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 397 224 человек вылечились, 5 994 скончались, число активных больных - 49 318.
За последние сутки проведено 14 753 теста, за прошедшее время - 4 608 573 тестов на коронавирус.
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