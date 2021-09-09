https://news.day.az/society/1378182.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 59268 человека.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 24270, вторую дозу получили 34998 человека.
Общее число вакцинированных в стране составляет 7430450, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4442484, вторую дозу получили 2987966 человека.
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