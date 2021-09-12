Какой будет погода в Баку завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, будет дуть умеренный северо-восточный ветер, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-22 градуса, днем 27-30 градусов тепла, в Баку - ночью 20-22 градуса, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью будет 60-70 процентов, днем - 40-45 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 23-24 градуса.

Завтра в регионах Азербайджана местами ожидаются дожди с грозами. Днем в большинстве районов будет преимущественно без осадков, утром местами возможен туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 15-19 градусов, днем 25-30 градусов тепла, в горах - ночью 11-16 градусов, днем 16-20 градусов тепла.