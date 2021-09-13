Обнародован прогноз погоды на 14 сентября.

Как сообщили Day.Az в МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

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Температура воздуха ночью составит 21-23, днем - 27-29 градусов тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 27-29 градусов тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70 %, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Но днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Утром местами будет туман. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 18-22, днем - 30-35 градусов тепла, в горах ночью 9-14, днем - 15-20 градусов тепла.

14 сентября на Абшеронском полуострове будет дуть умеренный ветер хазри, ожидаются комфортные температурные условия, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.