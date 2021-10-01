Почему необходимо пройти полный цикл вакцинации от COVID-19

Вакцинировавшийся первой дозой человек должен сделать вторую прививку спустя 28 дней. Те, кто по каким-либо причинам не привился второй дозой, должен пройти повторную вакцинацию. В этом случае возникает вопрос, если человек не привился второй дозой, снижается ли эффект от первой дозы?

Известный врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла сказал Day.Az, что вторую дозу нужно обязательно вводить через 28 дней после первой.

"Через 14 дней после первой дозы в крови человека начинают образовываться антитела, этот процесс длится до 28 дней. На 28-й день следует ввести вторую дозу для повторного синтеза антител, образующихся в крови. После второй дозы в организме появляется достаточное количество антител для защиты от COVID-19. С момента первой дозы прививки до конца полного цикла вакцинации образование антител в крови завершается в течение 40-42 дней", - пояснил он.

Доктор медицинских наук при этом отметил, что в исключительных случаях человек может отказаться от второй дозы вакцины.

"Если пациент перенес операцию после первой вакцины или у него развилось другое инфекционное заболевание, сроки вакцинации могут быть отложены. В таких случаях рекомендуется вводить вторую дозу вакцины не позже 56 дней спустя первой. Но если оснований нет, откладывать вторую вакцинацию не рекомендуется. Если вторая доза задерживается, гражданин должен пройти повторную вакцинацию, то есть привиться первой и второй дозами. Это не вредит здоровью. Только прием двух доз вызывает достаточное количество антител в крови", - подытожил Адиль Гейбулла.