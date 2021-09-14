Синоптики сказали, какой будет погода в Баку завтра

Обнародован прогноз погоды на 15 сентября.

Как сообщили Day.Az в Национальной метеорологической службе МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 20-23° тепла, днем 27-30° тепла, в Баку ночью 20-22° тепла, днем 27-29° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70% , днем-40-45%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Утром местами туман. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-22° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 17-22° тепла.