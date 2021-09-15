Прогноз погоды на четверг

Обнародован прогноз погоды на 16 сентября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков. Будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-23, днем - 27-29 градусов тепла, в Баку ночью - 20-22, днем - 27-29 градусов тепла. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70 %, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Утром местами будет туман. Западный ветер местами днем усилится. Температура воздуха ночью составит 17-22, днем - 30-35 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем - 17-22 градусов тепла.