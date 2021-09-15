Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям и гражданам в связи с матчем "Карабах" - "Базель", который состоится 16 сентября на Бакинском Олимпийском стадионе в рамках I тура группового этапа Лиги Наций.

Как сообщили Day.Az в ГДП, в целях обеспечения безопасности движения, будет ограничено движение от пр.Зии Буньядова, Бакинского транспортного агентства, в направлении бульвар Беюк Шор - Олимпийский стадион, а также от проспекта Гейдара Алиева в сторону Службы Asan № 5.

"Просим граждан не приезжать на стадион на транспортных средствах и пользоваться общественным транспортом, а также подходить к станции метро "Кероглу" через безопасный пешеходный переход", - отмечается в сообщении.