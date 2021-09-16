В Баку обнаружены человеческие скелеты

В Ясамальском районе Баку обнаружено 3 человеческих скелета.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Отмечается, что на западном побережье озера "Ганлы гёль", на правой обочине вспомогательной дороги, на холме под слоем грунта обнаружены 3 черепа и другие части человеческого скелета.

Сотрудниками прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта проведен осмотр территории, а обнаруженные кости упакованы и изъяты в надлежащем порядке.

По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время по данному факту в прокуратуре Ясамальского района проводится расследование.