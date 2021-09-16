https://news.day.az/society/1380436.html В Баку обнаружены человеческие скелеты
В Баку обнаружены человеческие скелеты
В Ясамальском районе Баку обнаружено 3 человеческих скелета.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Отмечается, что на западном побережье озера "Ганлы гёль", на правой обочине вспомогательной дороги, на холме под слоем грунта обнаружены 3 черепа и другие части человеческого скелета.
Сотрудниками прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта проведен осмотр территории, а обнаруженные кости упакованы и изъяты в надлежащем порядке.
По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.
В настоящее время по данному факту в прокуратуре Ясамальского района проводится расследование.
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