Завтра в Баку будет ветрено

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром в некоторых местах полуострова пройдут кратковременные дожди, ожидается сильный северо-западный ветер, сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 21-23, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70, днем - 45-50 процентов.

В регионах Азербайджана пройдут грозовые дожди, местами интенсивного характера, есть вероятность выпадения града. Утром местами туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем - 27-32 градуса тепла, в горах ночью - 8-13, днем - 14-17 градусов тепла.