Саяд Ализаде подключен к аппарату ЭКМО

"Врачи оценивают состояние Саяда Ализаде как тяжелое".

Об этом АПА сообщил родственник певца Разим Гараев, передает Day.Az.

Он сказал, что С.Ализаде, помещенный в Центральный клинический госпиталь, сегодня утром был подключен к аппарату ЭКМО: "Его легкие на 70 процентов поражены матовым стеклом. Но врачи сказали, что сделают всё возможное".

Отметим, певец С.Ализаде некоторое время назад заразился коронавирусом.

"Врачи оценивают состояние Саяда Ализаде как тяжелое".

Об этом АПА сообщил родственник певца Разим Гараев.

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Он сказал, что С.Ализаде, помещенный в Центральный клинический госпиталь, сегодня утром был подключен к аппарату ЭКМО: "Его легкие на 70 процентов поражены матовым стеклом. Но врачи сказали, что сделают всё возможное".

Отметим, певец С.Ализаде некоторое время назад заразился коронавирусом.