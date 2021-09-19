Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 20 сентября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-21° тепла, днем 26-29° тепла, в Баку ночью 18-20° тепла, днем 26-28° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%, днем-40-45%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем в некоторых горных территориях ожидаются грозы, кратковременные дожди. Утром в горах туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-21° тепла, днем 27-32° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 16-21° тепла.