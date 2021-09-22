В I-IV классах школ Азербайджана начинаются занятия

С сегодняшнего дня во всех школах Азербайджана начинаются занятия в I-IV классах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, очные занятия в V-XI классах начнутся 29 сентября.

Кроме этого, 29 сентября откроются вузы, колледжи и другие учебные заведения.

Отметим, что в новом учебном году в первый класс пойдут 158 608 учеников. Прогнозируется, что в 2021/2022 учебном году в общеобразовательных учреждениях страны будут обучаться 1 589 829 учеников.

В первом классе будут учиться 158 608, в девятом классе - 132 881, а в одиннадцатом - 91 538 учеников. Ожидается, что 117 176 детей будут привлечены к обучению в подготовительных группах общеобразовательных учреждений страны.