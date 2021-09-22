Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди

Обнародован прогноз погоды на 23 сентября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но ночью местами возможны дожди. Умеренный северо-западный ветер днем усилится.

Температура воздуха составит ночью 19-22° тепла, днем 24-26° тепла, в Баку ночью 20-22° тепла, днем 24-26° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, кратковременные дожди, ночью и утром интенсивные, возможен град. Днем осадки постепенно прекратятся. Утром в горах туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-19°, днем 25-29° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 15-20° тепла.