https://news.day.az/society/1382874.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 63 462 человека, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 15 542, вторую - 47 920.
Общее количество примененных доз вакцины по стране составило 8 106 885.
При этом первую дозу вакцины получили 4 652 121, вторую - 3 454 764 человека.
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