Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 63 462 человека, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 15 542, вторую - 47 920.

Общее количество примененных доз вакцины по стране составило 8 106 885.

При этом первую дозу вакцины получили 4 652 121, вторую - 3 454 764 человека.