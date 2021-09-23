В Баку при попытке обгона произошло тяжелое ДТП

В Баку произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на оxu.az, соответствующие видеокадры распространились в соцсетях.

Водитель Toyota Prius при попытке обогнать движущийся впереди автомобиль начал совершать опасные маневры, что стало причиной аварии.