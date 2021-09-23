https://news.day.az/society/1383149.html В Баку при попытке обгона произошло тяжелое ДТП - ВИДЕО
В Баку при попытке обгона произошло тяжелое ДТП - ВИДЕО
В Баку произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на оxu.az, соответствующие видеокадры распространились в соцсетях.
Водитель Toyota Prius при попытке обогнать движущийся впереди автомобиль начал совершать опасные маневры, что стало причиной аварии.
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