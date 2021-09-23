В Баку задержаны 13 наркоторговцев

В ходе очередной операции, проведенной Главным управлением по борьбе с наркотиками, были задержаны еще 13 человек, входивших в сеть, осуществляющую продажу наркотиков.

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел продолжают операции по задержанию лиц, занимающихся незаконным оборотом, культивацией, контрабандой наркотических средств и психотропных веществ, а также организацией их онлайн-продажи в социальных сетях, передает Day.Az.

Очередные операции по задержанию подобных лиц были проведены в Астаринском, Евлахском районах, Ясамальском и Низаминском районах Баку и городе Сумгайыт.

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.

В ходе последних операций сотрудниками Главного управления было изъято из незаконного оборота в общей сложности около 27 килограммов сильнодействующих наркотических средств, психотропных веществ и таблеток, а также 58 культивируемых кустов конопли с наркотическим содержанием.