В Азербайджане около 2 тыс. раненым в ходе Отечественной войны назначены инвалидность и соцвыплаты

Около двум тысячам раненым участникам Отечественной войны Азербайджана назначена инвалидность в связи с защитой территориальной целостности страны.

Как сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения, после этого им были незамедлительно назначены соответствующие социальные выплаты.

Оценка инвалидности участников войны проводится совместно с представителями других ведомств, представленных в комиссии, созданной в соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана. На первом этапе проводится очное обследование и готовятся соответствующие документы.

Свидетельства (для установления связи ранений и заболеваний с военной службой), выданные военно-врачебными комиссиями министерств обороны и юстиции, внутренних войск, Государственной пограничной службы, направляются в Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации. На основании этих свидетельств и направления (форма 88), введенного в электронную систему медицинскими учреждениями, на заключительном этапе проводится оценка инвалидности.