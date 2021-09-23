Будут ли в вузах проводиться занятия по субботам?

"Если в университетах в определенных группах будут выявлены случаи массового заражения коронавирусом, то решение о прекращении занятий в этих группах примет само учебное заведение".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в беседе с журналистами сказал заведующий отделом науки, высшего и среднего специального образования Министерства образования Ниджат Мамедли.

Он отметил, что вопрос о планировании занятий на субботу будут решать сами вузы: "При желании учебное заведение может спланировать занятия и на субботу. Актуально то, что по субботам общественный транспорт не работает. Безусловно, в таком случае соответствующим учреждениям придется принять решение по данному вопросу".