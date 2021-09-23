Будут ли допускаться к занятиям невакцинированные студенты?

"Переход учебного процесса на очную форму обсуждался со всеми соответствующими структурами".

Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник отдела науки, высшего и среднего специального образования Министерства образования Ниджат Мамедли.

Он отметил, что очное обучение планируется проводить с максимальным учетом эпидемиологической ситуации:

"Все студенты старше 18 лет должны пройти вакцинацию. В противном случае они не будут допущены. Вполне вероятно, что по мере того, как процесс вакцинации будет продолжаться, и вакцинированные студенты придут в учебные заведения, это не повлияет на рост числа инфицированных".