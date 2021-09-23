Высокогорные сёла Сиязани обеспечены питьевой водой

В селах Садан и Эйнибулаг Сиязаньского района с общей численностью населения до 2 тысяч человек завершился проект по обеспечению питьевой водой, который решил проблему нехватки воды, сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азерсу".

В рамках проекта в селе Садан создана распределительная сеть протяженностью 11 км, которая подает воду в 148 адресов. Во втором селе построена распределительная сеть протяженностью 10 км, которая подключена к 170 адресам.

В мероприятии, проведенном в связи с началом подачи воды в эти села, приняли участие глава ИВ Сиязаньского района Новруз Новрузов, депутат от Сиязаньского района Садиг Гурбанов, зампред АО Этибар Мамедов.

Жители сел выразили признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за внимание и заботу, в том числе за решение проблемы с питьевой водой.

Отметим, что в этих селах не было систем водоснабжения, и жители привозили воду издалека или покупали у водовозов. Сейчас вода в села подается из магистрального водопровода Шоллар - Баку.

Села Садан и Эйнибулаг являются высокогорными селами, поэтому подача воды здесь осуществляется посредством двухступенчатой насосной системы. Для этого построена насосная станция и два водохранилища объемом 25 кубометров.