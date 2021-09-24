В поселке Масазыр разбился мотоцикл.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария случилась на улице Алиага Вахида. Водитель автомобиля марки "Лада" Эльчин Ибрагимов, подъезжая к своему дому сбил мотоциклиста, который ехал на большой скорости. После столкновения водитель мотоцикла скончался от полученных травм.

По словам Э.Ибрагимова, у водителя мотоцикла не было шлема. Кроме того, на мотоцикле не было системы освещения. Свидетели также подтвердили показания водителя.

Э. Ибрагимов был задержан. Тело водителя мотоцикла, личность которого пока неизвестна, передали в морг.