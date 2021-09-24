В Баку ожидается дождливая погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами прогнозируется дождь, сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 17-19, днем - 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 65-75 процентов.

Завтра в некоторых регионах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами ливни, возможен град. Западный ветер ночью и утром временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 13-16, днем 21-25 градусов тепла, в горах ночью - 5-9, днем - 10-15 градусов тепла.