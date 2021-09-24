В Азербайжане возобновляется работа детских развлекательных объектов

С 1 октября возобновляется деятельность объектов отдыха и развлечений (включая клубы), а также детских развлекательных объектов (включая находящиеся на территории бульваров и парков).

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в решении оперативного штаба при Кабинете министров.