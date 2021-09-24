https://news.day.az/society/1383755.html В Азербайжане возобновляется работа детских развлекательных объектов - Дата
В Азербайжане возобновляется работа детских развлекательных объектов - Дата
С 1 октября возобновляется деятельность объектов отдыха и развлечений (включая клубы), а также детских развлекательных объектов (включая находящиеся на территории бульваров и парков).
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в решении оперативного штаба при Кабинете министров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре