Какой будет погода в Баку завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, ветер умеренный юго-западный, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 15-17, днем 20-23 градуса тепла, в Баку - ночью 15-17, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем - 50-55 процентов.

В регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных районах возможны кратковременные грозовые дожди.

Температура воздуха составит ночью 13-16, днем 22-26 градусов тепла, в горах - ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла, в высокогорных районах - ночью от 0 до 3 градусов тепла, днем 3-5 градусов тепла.