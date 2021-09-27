Бакинский “Тезе базар” глазами венгерского фотографа

С началом нефтяного бума в Баку, увеличился и приток населения в город. Соответственно, возникла необходимость в "торговых точках", коими стали многочисленные базары и базарчики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, уже в советское время, одним из наиболее известных базаров был "Təzə bazar" ("Новый базар") на улице Самеда Вургуна в Насиминском районе Баку.

До 2000 года "Təzə bazar" принадлежал государству, а затем был приватизирован. Затем акционерное общество было ликвидировано, и миноритарные акционеры продали свои акции крупным акционерам.

В данной небольшой подборке - редкие фотографии базара, снятые в 1975 году венгром Яношем Кенде.