https://news.day.az/society/1384460.html По случаю Дня памяти военные корабли произвели залповый огонь
По случаю Дня памяти военные корабли произвели залповый огонь
Проводятся памятные мероприятия по случаю годовщины 44-дневной Отечественной войны, начатой 27 сентября минувшего года и увенчавшейся блистательной победой азербайджанской армии.
Как передает Day.Az со ссылкой на минобороны, в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню памяти, была почтена память павших за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.
В знак почтения памяти шехидов 27 сентября в Бакинской бухте, напротив Парка военных трофеев, из артиллерийских установок кораблей ВМФ было произведено три залповых огня.
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