По случаю Дня памяти военные корабли произвели залповый огонь

Проводятся памятные мероприятия по случаю годовщины 44-дневной Отечественной войны, начатой 27 сентября минувшего года и увенчавшейся блистательной победой азербайджанской армии.

Как передает Day.Az со ссылкой на минобороны, в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню памяти, была почтена память павших за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

В знак почтения памяти шехидов 27 сентября в Бакинской бухте, напротив Парка военных трофеев, из артиллерийских установок кораблей ВМФ было произведено три залповых огня.