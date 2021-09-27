Я была очень тронута и взволнована, когда увидела, что в шествии плакат с фотографией моего мужа несет Президент Ильхам Алиев

Я была очень тронута и взволнована, когда увидела, что плакат с фотографией моего мужа в шествии, проведенном 27 сентября в Баку в знак уважения светлой памяти шехидов Отечественной войны, несет Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

Об этом сказала Trend супруга шехида Адиля Ибрагимли Наргюль Ибрагимли, передает Day.Az.

Она сказала, что ей трудно справиться с эмоциями: "Я никогда не забуду это, и я еще раз испытала чувство гордости за своего мужа. Сегодня День памяти шехидов, да упокоит Аллах их души, и в то же время - это день начала Отечественной войны, которая привела нас к победе. Я горжусь нашей исторической победой".

Отметим, что 27 сентября, в День памяти, в городе Баку было организовано шествие в память о солдатах и офицерах, погибших в боях за территориальную целостность Азербайджана, убитых мирных гражданах и наших соотечественниках, пропавших без вести.

В шествии приняли участие Победоносный Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева. На плакате, который нес в шествии Президент Ильхам Алиев, была фотография шехида Ибрагимли Адиля Асам оглу.

Офицер воинской части Министерства обороны Азербайджана, старший лейтенант Адиль Ибрагимли погиб 7 ноября 2020 года во время боев на территории Ходжавендского района. Он проявил личную храбрость, выполняя особые задания в боевых операциях в направлении города Шуша. Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил Адилю Ибрагимли звание "Героя Отечественной войны", наградил его медалями "За Отчизну", "За освобождение Кяльбаджара", "За освобождение города Шуша" и "За освобождение Ходжавенда".