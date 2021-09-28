https://news.day.az/society/1384756.html В День памяти в 76 городах и районах Азербайджана посажено в целом 58 тысяч 109 деревьев
В День памяти в 76 городах и районах Азербайджана посажено в целом 58 тысяч 109 деревьев
27 сентября - в День памяти в 76 городах и районах Азербайджана прошла акция по посадке деревьев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
B рамках акции были посажены 58 тысяч 109 деревьев 14 видов. В рамках акции 6 тысяч 950 деревьев были посажены в городе Баку, 51 тысяча 159 деревьев в других городах и районах.
В акции в День памяти приняли участие 2 тысячи 825 человек в городе Баку, 29 тысяч 228 - в других городах и районах, в целом 32 тысячи 53 человека.
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