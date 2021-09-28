В День памяти в 76 городах и районах Азербайджана посажено в целом 58 тысяч 109 деревьев

27 сентября - в День памяти в 76 городах и районах Азербайджана прошла акция по посадке деревьев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

B рамках акции были посажены 58 тысяч 109 деревьев 14 видов. В рамках акции 6 тысяч 950 деревьев были посажены в городе Баку, 51 тысяча 159 деревьев в других городах и районах.

В акции в День памяти приняли участие 2 тысячи 825 человек в городе Баку, 29 тысяч 228 - в других городах и районах, в целом 32 тысячи 53 человека.