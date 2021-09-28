https://news.day.az/society/1384764.html Тяжелое ДТП в Шамкире, есть погибший и пострадавший
Тяжелое ДТП в Шамкире, есть погибший и пострадавший
В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на центральной улице райцентра.
Автомобиль марки "ВАЗ" столкнулся с "Мерседесом" и другим автомобилем. В результате ДТП 3 человека, включая одного несовершеннолетнего, были госпитализированы с различными травмами. Майя Намазова 1964 года рождения скончалась, несмотря на усилия врачей.
По факту проводится расследование.
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