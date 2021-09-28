На основных дорогах Баку снижена допустимая скорость движения

На основных дорогах Баку снижена максимально допустимая скорость движения транспорта, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

В связи с дождливой погодой, в частности, допустимая скорость движения снижена на автомагистралях проспект Гейдара Алиева - аэропорт - Бильгя и Зыхский круг - аэропорт.

Причиной снижения скорости является обеспечение безопасности на дорогах.

БТА призвало водителей соблюдать допустимую скорость и учитывать метеорологические факторы.