https://news.day.az/society/1384857.html На основных дорогах Баку снижена допустимая скорость движения
На основных дорогах Баку снижена допустимая скорость движения
На основных дорогах Баку снижена максимально допустимая скорость движения транспорта, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
В связи с дождливой погодой, в частности, допустимая скорость движения снижена на автомагистралях проспект Гейдара Алиева - аэропорт - Бильгя и Зыхский круг - аэропорт.
Причиной снижения скорости является обеспечение безопасности на дорогах.
БТА призвало водителей соблюдать допустимую скорость и учитывать метеорологические факторы.
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